Охарактеризовать образы из руслана и людмилы

Гость: Гость:

РУСЛАН — герой поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1817-1820, пролог 1824-1825, ред. «Людмила и Руслан»). Имя Руслан заимствовано из лубочной сказки «О Еруслане Лазаревиче».Руслан у Пушкина — «витязь беспримерный, в душе герой», в котором выражены идеальные качества мужчины — физическая сила, благородство души, воинская доблесть («Я еду, еду, не свищу, // А как наеду, не спущу»). Руслан смело вступает в борьбу с силами зла. Духовно обогащенный встречей с Финном, Руслан понимает, что, если он не победит Черномора и не освободит Людмилу, его жизнь будет прожита напрасно, ибо только подвиг дарует человеку бессмертие. Победы Руслан— это и пик в развитии юного поэта. Все темы поэмы решаются с помощью контрастов древнего («преданья старины глубокой») и современного, сказочного и реального, интимного и иронического. Поэма, проникнутая «русским духом», запечатлела духовный мир народа с его пониманием прекрасного как доброго и нравственного. Критики пушкинской поры единодушно увидели народность поэмы в «грубом, площадном» демократизме. Не случайно возникло сравнение поэмы с бородатым гостем в армяке и лаптях, который втерся в Московское благородное собрание.