Андрей сергей и миша собирали грибы всего они собрали 40 кг грибов андрей с сергеем собрали 23 а сергей с мишей 28 сколько кг грибов собрал каждый из них?

Математика
Андрей сергей и миша собирали грибы всего они собрали 40 кг грибов андрей с сергеем собрали 23 а сергей с мишей 28 сколько кг грибов собрал каждый из них?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сколько грибов собрал Миша 40-23=17 кг Сколько грибов собрал Миша? 40-28-12 кг Сколько грибов собрал Сергей? 40-17-12=11
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