Андрей сергей и миша собирали грибы всего они собрали 40 кг грибов андрей с сергеем собрали 23 а сергей с мишей 28 сколько кг грибов собрал каждый из них?

Математика

Андрей сергей и миша собирали грибы всего они собрали 40 кг грибов андрей с сергеем собрали 23 а сергей с мишей 28 сколько кг грибов собрал каждый из них?

Автор: Гость