Составьте пищевые цепи.Укажите,на каких материках они возможны: кенгуру...коала...белка...песец...лев...зебра...лемминг...куница...эвкалипт...трава...шишки ели. 1.......-2.......-3....... 1.......-2.......-3....... 1..........

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Составьте пищевые цепи.Укажите,на каких материках они возможны: кенгуру...коала...белка...песец...лев...зебра...лемминг...куница...эвкалипт...трава...шишки ели. 1.......-2.......-3....... 1.......-2.......-3....... 1.......-2.......-3....... 1.......-2....... 1.......-2.......
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Трава - зебра - лев (Африка) шишки - белка - куница (Евразия) трава- лемминг - песец (Евразия) эвкалипт - коала(Австралия) трава(эвкалипт тоже) - кенгуру (Австралия)
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