Англ рабочая тетрадь 5 класс стр 25 номер 2 помогите пожалуйста))))

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Англ рабочая тетрадь 5 класс стр 25 номер 2 помогите пожалуйста))))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.B 2.C 3.C 4.A 5.C Вроде так
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