74-(y+35)=26 решите уравнение
Математика
74-(y+35)=26 решите уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74-у-35=26 -у=26-74+35 у=13
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