По данной цепи днк синтезируйте и-рнк ,т-рнк и белок -тац-ццг-таг-гац-цгт-атг-ттц-атг-цга-цгт

Биология
По данной цепи днк синтезируйте и-рнк ,т-рнк и белок -тац-ццг-таг-гац-цгт-атг-ттц-атг-цга-цгт
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