Решите задачу по образцу: целое (100%); часть; найти. Задача: экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание, выловил рыбы на 5,8% меньше ...
Математика
Решите задачу по образцу: целое (100%); часть; найти. Задача: экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание, выловил рыбы на 5,8% меньше запланированного. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9571 --- 112,6% x -- 100% x=9571*100/112.6=8500 ц рыбы 8500 - 100% x (100-5.8)% x=8500*94.2/100=8007
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