Решите задачу по образцу: целое (100%); часть; найти. Задача: экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание, выловил рыбы на 5,8% меньше ...

Математика

Решите задачу по образцу: целое (100%); часть; найти. Задача: экипаж рыболовного судна за путину выловил 9571 ц рыбы. Это превысило план на 12,6%. Экипаж другого судна, имеющий аналогичное задание, выловил рыбы на 5,8% меньше запланированного. Сколько центнеров рыбы выловил второй экипаж?

Автор: Гость