Составьте уравнения, с помощью которых можно осуществить превращения H2S←S→FeS→H2S ↓ Na2S
Химия
Составьте уравнения, с помощью которых можно осуществить превращения H2S←S→FeS→H2S ↓ Na2S
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S + H2 = H2S H2S + 2NaOH(конц) = Na2S + 2H2O S + Fe = FeS FeS + HCl (разб) = FeCl2 + H2S↑
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