Подобрать проверочные слова козленок,котенок,красивый,лесник,крикливый,ледник,л??тучий,кривинка
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Подобрать проверочные слова козленок,котенок,красивый,лесник,крикливый,ледник,л??тучий,кривинка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Козлёнок - козлик котёнок - кот красивый - краше лесник - лес крикливый - крик ледник - лёд летучий - полёт
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