Найти углы образованные при пересичении двух прямых если сумма двух из них равна 102 градуса

Геометрия
Найти углы образованные при пересичении двух прямых если сумма двух из них равна 102 градуса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102÷2= 51 угол 1 и угол 3 ( потому что 1 и 3 будут параллельными) 180-51=129 углы 2 и 4 (потому что параллельные) Ответ: угол 1 = 51 , угол 2 = 129 , угол 3= 51, угол 4 = 129.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Какие бывают стили в русском языке?
Ответить
Математика
|3x-7| = 2x-3 помогите решить
Ответить
Русский язык
Почему лицо Петра первого на памятнике " Медный всадник" обращено к Неве? Почему у ??его поднята рука?
Ответить
Английский язык
Choose and read aloud the world that go with the sounds:first [i:],then [e],and [u:]. eat,Africa,bread,tooth,Great Britain,sweet,parents,bed,scho...
Ответить
Литература
Зима без трех подзимков не становится.
Ответить