Найти углы образованные при пересичении двух прямых если сумма двух из них равна 102 градуса

Гость: Гость:

102÷2= 51 угол 1 и угол 3 ( потому что 1 и 3 будут параллельными) 180-51=129 углы 2 и 4 (потому что параллельные) Ответ: угол 1 = 51 , угол 2 = 129 , угол 3= 51, угол 4 = 129.