Найти углы образованные при пересичении двух прямых если сумма двух из них равна 102 градуса
Геометрия
Найти углы образованные при пересичении двух прямых если сумма двух из них равна 102 градуса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
102÷2= 51 угол 1 и угол 3 ( потому что 1 и 3 будут параллельными) 180-51=129 углы 2 и 4 (потому что параллельные) Ответ: угол 1 = 51 , угол 2 = 129 , угол 3= 51, угол 4 = 129.
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