Два обувных мастера отремантиравали одинаковое количество обуви. Один работал4 д??я и ежедневно ремонтировал 12 пар обуви. Другой работал6 дней. Сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно?
Математика
Два обувных мастера отремантиравали одинаковое количество обуви. Один работал4 д??я и ежедневно ремонтировал 12 пар обуви. Другой работал6 дней. Сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*12=48 48:6=8 ОТВЕТ: 8 пар в день
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