Два обувных мастера отремантиравали одинаковое количество обуви. Один работал4 д??я и ежедневно ремонтировал 12 пар обуви. Другой работал6 дней. Сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно?

Математика

Два обувных мастера отремантиравали одинаковое количество обуви. Один работал4 д??я и ежедневно ремонтировал 12 пар обуви. Другой работал6 дней. Сколько пар обуви он ремонтировал ежедневно?

Автор: Гость