Помогите пожалуйста !!!Какая из нижеперечисленных физических величин является ск??лярной : 1)импульс 2)ускорение 3)потенциальная энергия 4)перемещение

Физика

Помогите пожалуйста !!!Какая из нижеперечисленных физических величин является ск??лярной : 1)импульс 2)ускорение 3)потенциальная энергия 4)перемещение

Автор: Гость