Диагонали прямоугольника ABCD пересек в точке О ABO=36 град. найти AOD
Математика
Диагонали прямоугольника ABCD пересек в точке О ABO=36 град. найти AOD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВАО=АВО= 36º ОАД=90º-АВО=90º-36º=54º ОАД=АДО=54º АОД=180º-ОАД-АДО=180º-56º-56º=68º АОД=68º
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