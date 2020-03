Английские тексты про еду на реферат

Гость: Гость:

My Everyday Meals. Every person has his own idea of a perfect house. I usually have two or three meals a day on weekdays and four meals on my day off. I don't often have an opportunity to have a dinner when I'm at school. My meals are: breakfast, lunch, dinner and supper or tea. Some of my friends have a snack rather than a meal in the morning. But my breakfast is a full meal and I have it at 7 o'clock. It is usually bacon and eggs. Afterwards come sandwiches with butter and cheese or sausages, or sometimes jam. Then I drink tea or coffee. I have lunch at about 12 o'clock. It starts with fruit juice. Then I have a vegetable salad and sandwiches again or pies with tea. Dinner is at three or four o'clock. For dinner I have soup or borsch for starter, and meat or fish with a lot of vegetables for main course. For dessert I often have stewed fruit or jelly. And at last supper. It is at seven or eight. My mother usually cooks fried fish and mashed potatoes, beefsteak and omelette. And salads, of course. Then I prefer a glass of warm milk with biscuits. Sometimes before going to bed I drink orange juice or eat an apple. Моя ежедневная еда Как правило, я кушаю два или три раза в день по будням и четыре раза по выходным. Я не часто имею возможность пообедать, когда я в школе. Мои приёмы пищи таковы: завтрак, ланч, обед и ужин или чай. Утром многие из моих друзей перекусывают, а не едят полноценно. Но мой завтрак- полценный приём пищи. Я завтракаю в 7 часов. Как правило, это бекон и яйца. Затем бутерброды с маслом и сыром или колбасой, а иногда и вареньем. Потом я пью чай или кофе. Ланч у меня около 12 часов. Он начинается фруктовым соком. Затем я ем овощной салат и бутерброды или пироги с чаем. Обед в три или четыре часа. На обед у меня суп или борщ для начала, и мясо или рыба с большим количеством овощей в качестве основного блюда. На десерт я часто пью компот или кисель. И, наконец, ужин в семь или восемь. Моя мама обычно готовит жареную рыбу и картофельное пюре, бифштекс или омлет. И салаты, конечно. Затем я предпочитаю стакан теплого молока с печеньем. Иногда перед сном я пью апельсиновый сок или ем яблоко.