Аня, Лиза и Артём собирают наклейки. У Ани на 20 наклеек больше, чем у Лизы, и на 20 наклеек меньше, чем у Артёма. А вместе у них 90 наклеек. Сколько наклеек у каждого из ребят?

Математика

Аня, Лиза и Артём собирают наклейки. У Ани на 20 наклеек больше, чем у Лизы, и на 20 наклеек меньше, чем у Артёма. А вместе у них 90 наклеек. Сколько наклеек у каждого из ребят?

Автор: Гость