Аня, Лиза и Артём собирают наклейки. У Ани на 20 наклеек больше, чем у Лизы, и на 20 наклеек меньше, чем у Артёма. А вместе у них 90 наклеек. Сколько наклеек у каждого из ребят?

Математика
Аня, Лиза и Артём собирают наклейки. У Ани на 20 наклеек больше, чем у Лизы, и на 20 наклеек меньше, чем у Артёма. А вместе у них 90 наклеек. Сколько наклеек у каждого из ребят?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х у Лизы, х+20 у Ани, 20+(20+х) у Артёма 90=х+(х+20)+(20+(20+х)) 90=3х+60 90-60=3х 3х=30 х=30/3 х=10 Значит, что у Лизы 10 наклеек, у Ани 10+20=30 наклеек, а у Артёма 30+20=50 наклеек.
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