Проблемы коренного населения Сибири.

География
Проблемы коренного населения Сибири.
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Коренные малочисленные народы проживают в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняют традиционный образ жизни, хозяйствование и промыслы. Каждая этническая группа насчитывает менее 50 тысяч человек и является самостоятельной этнической общностью.В Российской Федерации проживает 40 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, общая численность которых составляет около 244 тысяч человек. К ним относятся алеуты, долганы, коряки, манси, нанайцы, ненцы, саамы, селькупы, ханты, чукчи, эвенки, эскимосы и другие. Также на Севере проживают коренные народности, не относящиеся к малочисленным - это коми и якуты, численность которых превышает 400 тысяч человек.Коренные народы Севера населяют территории вдоль побережья Северного и Тихого океанов, от северо-западных границ России (кольские саамы) до северо-восточных границ (чукчи, коряки). Они выделяются в особую группу, так как их культура в наименьшей степени способна адаптироваться к требованиям современной цивилизации. Именно коренные народы испытывают наиболее сильный шок от ее воздействия. Живя в сверхэкстремальных условиях, малочисленные народы создали специфические культуры и системы адаптации к этим условиям, которые не могут быть приспособлены к требованиям эффективного рыночного хозяйствования. Поэтому политика в отношении малочисленных народов Севера сталкивается с непростой дилеммой: или сохранять образ жизни малых народов в традиционном для них виде, или стимулировать включение малых этносов в систему доминирующей культуры. Фото: стойбище оленеводов в тундре Почти 50% населения из числа коренных малочисленных народов Севера имеют начальное и неполное среднее образование, 17% из них полностью неграмотны. Средняя продолжительность жизни – 49 лет. Северные народы ведут кочевой, полукочевой или оседлый образ жизни. У них самобытная культура и особое мировоззрение. Основными видами их традиционной хозяйственной деятельности являются .В Канаде к коренным народам относятся индейцы, инуиты и метисы. Всего здесь живет более 600 индейских племен. В американском штате Аляска проживает около 88 тысяч коренных жителей – индейцы (атабаски, хайда, тлинкиты, симшиане), эскимосы и алеуты, что составляет около 16% всего населения Аляски. В Швеции численность представителей коренного населения Севера – саамов составляет 17 тысяч человек (0,2 % от численности всего населения этой страны).
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