Тимур Карина и Людмила собирают магниты с картинками.У Тимура в три раза меньше магнитов,чем у Карины и в 2 раза меньше чем у Людмилы.А вместе у ребят 120 магнитов.Сколько магнитов у каждого из ребят ? пожалуйста очень надо
Математика
Тимур Карина и Людмила собирают магниты с картинками.У Тимура в три раза меньше магнитов,чем у Карины и в 2 раза меньше чем у Людмилы.А вместе у ребят 120 магнитов.Сколько магнитов у каждого из ребят ? пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тимур - Х магнитов Карина 3Х Людмила -2Х Х+3Х+2Х=120 6Х=120 Х=120÷6 Х=20 магнитов у Тимура 20×3=60 магнитов у Карины 20×2=40 магнитов у Людмилы
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