Тимур Карина и Людмила собирают магниты с картинками.У Тимура в три раза меньше магнитов,чем у Карины и в 2 раза меньше чем у Людмилы.А вместе у ребят 120 магнитов.Сколько магнитов у каждого из ребят ? пожалуйста очень надо

Математика

Тимур Карина и Людмила собирают магниты с картинками.У Тимура в три раза меньше магнитов,чем у Карины и в 2 раза меньше чем у Людмилы.А вместе у ребят 120 магнитов.Сколько магнитов у каждого из ребят ? пожалуйста очень надо

Автор: Гость