Сочинение рассуждение на тему деньги в жизни человека.( 70 слов)

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Сочинение рассуждение на тему деньги в жизни человека.( 70 слов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек ради денег иногда становится способным на преступление, способным рисковать здоровьем, счастьем, свободой ради денег. А семья, любовь, дружба, доброта, взаимопонимание с окружающими людьми – все это отодвигается на задний план. Или вообще отвергается. Спросишь: зачем? Ответит: да деньги позарез нужны! Вот хочу это купить, вот это и это. Ведь у всех оно есть! Или наоборот, этого еще ни у кого нет …А теперь спросите того, кто потерял из-за денег здоровье или сидит в тюрьме, стоили ли деньги их потерь. Он скажет: нет, но тогда я об этом не подумал …Люди забывают, что деньги являются благом, когда они служат человеку, а не наоборот. Деньги должны быть для человека, а не человек для денег! Существует не один лишь материальный мир. Есть также мир духовных ценностей. Мир доброты, веры, нравственных принципов, любви и уважения к другим. И я считаю, что эти два мира равноценны. Невозможно в обществе прожить без денег. Но сосредоточиться на одних лишь деньгах, жадно грести их любой ценой – это все равно, что отрубить себе одну руку или нарочно укоротить жизнь наполовину.Как и большинство человеческих изобретений, деньги – это великое благо и зло одновременно. С С помощью денег человек может обеспечить себя жильем, едой, одеждой и другими необходимыми вещами. Ему не нужно все делать самому. Так, программист выполняет свою работу, которая ему по душе, а одежду и еду покупает у портного и повара.

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