Прибор для определения сторон горизонта?
Окружающий мир
Прибор для определения сторон горизонта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тот прибор называется Компас
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