Помогите мне написать сочинение про мою кошку которую зовут Маша она рыжего цве??а и сильно меня любит

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Помогите мне написать сочинение про мою кошку которую зовут Маша она рыжего цве??а и сильно меня любит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть кошка, её зовут Маша, ноя её называю Маруська. Скажете почему именно Маруська, потому что Маша это как-то не по дружески, а Маруська кокраз подходит ее характеру. Она рыжего цвета с белыми пятнами, как молочный шоколад. Иногда, моя мама её так и называет- Шоколадка. Мне кажется, что мы с ней схожи характером. Она всегда поможет своим котятам, а я друзьям. Она очень дружелюбная. Я её очень сильно люблю, а она меня еще больше.
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