Просклонять слово карманы
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Просклонять слово карманы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И.п. - карманы Р.п. - карманов Д.п. - карману В.п. - карманы Т.п. - карманами П.п. - о карманах
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