Перечисленные слова: мастерить,создавать,творить- это а)синонимы б)антонимы П??речисленные слова:прилежный,усердный,старательный. а)синонимы б)антонимы Отметь слово которое заканчивается на глухой согласный звук. а)снег...
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Перечисленные слова: мастерить,создавать,творить- это а)синонимы б)антонимы П??речисленные слова:прилежный,усердный,старательный. а)синонимы б)антонимы Отметь слово которое заканчивается на глухой согласный звук. а)снег б)мел в)край г)день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мастерить, создавать, творить-синонимы. Примерный, усердный, старательный-антонимы. Слово снег
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