Как построить окружность данного радиуса проходящую через две данные точки
Геометрия
Как построить окружность данного радиуса проходящую через две данные точки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центр окружности находится на равном расстоянии от обеих точек. Надо раствором циркуля, равным заданному радиусу, провести 2 засечки до их пересечения и это будет центр окружности. Далее проводится окружность из найденного центра.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Карлсон пригласил к себе вгости фрекен бок малыша и боссе ноу него было только 4 плюшки он предложил поделить их так вы все возьмете себе по целой ...