Как построить окружность данного радиуса проходящую через две данные точки

Геометрия
Как построить окружность данного радиуса проходящую через две данные точки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Центр окружности находится на равном расстоянии от обеих точек. Надо раствором циркуля, равным заданному радиусу, провести 2 засечки до их пересечения и это будет центр окружности. Далее проводится окружность из найденного центра.
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