Сделайте вывод о том, что такое соцветие и какова роль соцветий в жизни растений
Биология
Сделайте вывод о том, что такое соцветие и какова роль соцветий в жизни растений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Соцветие — часть системы побегов покрытосеменного растения, несущая цветки и в связи с этим разнообразно видоизменённая. Соцветия обычно более или менее четко отграничены от вегетативной части растения.Значение соцветий в жизни растений. Соцветия необходимы растениям для привлечения насекомых. Это повышает вероятность опыления насекомыми. У ветроопыляемых растений в соцветиях вырабатывается больше пыльцы, что увеличивает шансы на оплодотворение. Поэтому соцветие появляется у тех растений, которые имеют какие-то трудности с опылением. Соцветие помогает эти трудности преодолеть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Карлсон пригласил к себе вгости фрекен бок малыша и боссе ноу него было только 4 плюшки он предложил поделить их так вы все возьмете себе по целой ...
Окружающий мир
Математика
2 квадрата со сторонами 10 см лежат на столе так, что образуется прямоугольник со сторонами 10 см и 16 см. Какая площадь покрыта в 2. Слоя?
Химия
Какая масса этилата натрия получится при взаимодействии этанола массой 11,5г с нат??ием массой 9,2г?
Русский язык