Сделайте вывод о том, что такое соцветие и какова роль соцветий в жизни растений

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Соцветие — часть системы побегов покрытосеменного растения, несущая цветки и в связи с этим разнообразно видоизменённая. Соцветия обычно более или менее четко отграничены от вегетативной части растения.Значение соцветий в жизни растений. Соцветия необходимы растениям для привлечения насекомых. Это повышает вероятность опыления насекомыми. У ветроопыляемых растений в соцветиях вырабатывается больше пыльцы, что увеличивает шансы на оплодотворение. Поэтому соцветие появляется у тех растений, которые имеют какие-то трудности с опылением. Соцветие помогает эти трудности преодолеть.