Записать три двухзначных числа, в которых число десятков больше числа единиц в 2 р??за
Математика
Записать три двухзначных числа, в которых число десятков больше числа единиц в 2 р??за
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Гость:
84,42,63 если я правильно поняла задание)
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