Скорость слабого ветра 240 м/мин,скорость ураганного -40 м/с.Во сколько раз ураганный ветер сильнее слабого ветра? 1) в 6 раз 2)в 5 раз 3) в 10 раз
Математика
Скорость слабого ветра 240 м/мин,скорость ураганного -40 м/с.Во сколько раз ураганный ветер сильнее слабого ветра? 1) в 6 раз 2)в 5 раз 3) в 10 раз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:60=4 м/с-скорость слабого ветра 40:4=10 раз ураганный ветер сильнее слабого.
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