Скорость слабого ветра 240 м/мин,скорость ураганного -40 м/с.Во сколько раз ураганный ветер сильнее слабого ветра? 1) в 6 раз 2)в 5 раз 3) в 10 раз

Математика

Скорость слабого ветра 240 м/мин,скорость ураганного -40 м/с.Во сколько раз ураганный ветер сильнее слабого ветра? 1) в 6 раз 2)в 5 раз 3) в 10 раз

Автор: Гость