Помогите пожалуйста очень очень очпень срочно номер195

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Помогите пожалуйста очень очень очпень срочно номер195
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) джинсы, шорты.-одежда. 2) прятки, шахматы, ворота.-игры. 3) сумерки, каникулы.-время. 4) чернила, консервы, бусы, дрова, очки.-еда,аксессуары. 5) Лужники, Мытищи.-географические объекты.
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