Какова вероятность вытащить из колоды в 36 карт туза крести, туза пик и туза червей подряд?

Алгебра
Какова вероятность вытащить из колоды в 36 карт туза крести, туза пик и туза червей подряд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вероятность вытащить туза крести равна 1/36 и Остается 35 карт, . Вероятность вытащить туза пик равна 1/35 Остается 34 карты Вероятность вытащить туза червей 1/34 Общая вероятность 1/36*1/35*1/34
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