Что вы бы сделали если бы увидели бездомных котят или щенят даю 30 баллов
Окружающий мир
Что вы бы сделали если бы увидели бездомных котят или щенят даю 30 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне бы стало очень кошку ли собаку которая мёрзнет ночью хотелось бы покормить но как на зло нет не какой еды, если и нашлась я отдам им!
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