Что вы бы сделали если бы увидели бездомных котят или щенят даю 30 баллов

Окружающий мир
Что вы бы сделали если бы увидели бездомных котят или щенят даю 30 баллов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне бы стало очень кошку ли собаку которая мёрзнет ночью хотелось бы покормить но как на зло нет не какой еды,  если и нашлась я отдам им!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор существительного. Прибрежные заросли.
Ответить
Алгебра
Какова вероятность вытащить из колоды в 36 карт туза крести, туза пик и туза червей подряд?
Ответить
Русский язык
Просклонять слово карманы
Ответить
Математика
Скорость слабого ветра 240 м/мин,скорость ураганного -40 м/с.Во сколько раз ураганный ветер сильнее слабого ветра? 1) в 6 раз 2)в 5 раз 3) в 10 раз
Ответить
Математика
Построить прямоугольник у которого:периметр10см,а ширина 2см
Ответить