Морфологический разбор существительного. Прибрежные заросли.
Русский язык
Морфологический разбор существительного. Прибрежные заросли.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заросли (что?) н.ф (что) заросли, существительное, одуш, множ. число, 1 склонение, в И.п, главный член предложения.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Математика
Скорость слабого ветра 240 м/мин,скорость ураганного -40 м/с.Во сколько раз ураганный ветер сильнее слабого ветра? 1) в 6 раз 2)в 5 раз 3) в 10 раз