Морфологический разбор существительного. Прибрежные заросли.

Русский язык
Морфологический разбор существительного. Прибрежные заросли.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заросли (что?) н.ф (что) заросли, существительное, одуш, множ. число, 1 склонение, в И.п, главный член предложения.
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