В Феврале завод выпустил 380 холодильников, в марте - на 20 холодильников больше, чем в феврале, а в апреле - на 50 холодильников меньше, чем в марте . Сколько холодильников было выпущено в апреле?
Математика
В Феврале завод выпустил 380 холодильников, в марте - на 20 холодильников больше, чем в феврале, а в апреле - на 50 холодильников меньше, чем в марте . Сколько холодильников было выпущено в апреле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается в марте 380+20=400 в апреле 400-50=350 холодильников!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Поезд был в пути 3 ч и прошёл 230 км. за первый час он прошёл 60 км, за второй на 20 км больше. какое расстояние поезд прошёл за третий час? сфотка...
Литература
Помогите мне написать сочинение про мою кошку которую зовут Маша она рыжего цве??а и сильно меня любит