В Феврале завод выпустил 380 холодильников, в марте - на 20 холодильников больше, чем в феврале, а в апреле - на 50 холодильников меньше, чем в марте . Сколько холодильников было выпущено в апреле?

Математика

В Феврале завод выпустил 380 холодильников, в марте - на 20 холодильников больше, чем в феврале, а в апреле - на 50 холодильников меньше, чем в марте . Сколько холодильников было выпущено в апреле?

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