В Феврале завод выпустил 380 холодильников, в марте - на 20 холодильников больше, чем в феврале, а в апреле - на 50 холодильников меньше, чем в марте . Сколько холодильников было выпущено в апреле?

Математика
В Феврале завод выпустил 380 холодильников, в марте - на 20 холодильников больше, чем в феврале, а в апреле - на 50 холодильников меньше, чем в марте . Сколько холодильников было выпущено в апреле?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Получается     в  марте 380+20=400 в апреле 400-50=350 холодильников!
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