Пожалуйста срочно очень срочно надо даю 30 баллов Спишите вставляя пропущенные бу??вы. Обозначьте окончания разносклоняемых существительных. Составьте и запишите предложения с тремя словосочетаниями по выбору. Изменяется со вре...

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Пожалуйста срочно очень срочно надо даю 30 баллов Спишите вставляя пропущенные бу??вы. Обозначьте окончания разносклоняемых существительных. Составьте и запишите предложения с тремя словосочетаниями по выбору. Изменяется со временем, Росток из семени, люди древнего племени, называть по имени, коснуться темени , языки пламени, Представь на стременах, под бременем лет, идти со знаменем.

Автор: Гость