Пожалуйста срочно очень срочно надо даю 30 баллов Спишите вставляя пропущенные бу??вы. Обозначьте окончания разносклоняемых существительных. Составьте и запишите предложения с тремя словосочетаниями по выбору. Изменяется со вре...
Русский язык
Пожалуйста срочно очень срочно надо даю 30 баллов Спишите вставляя пропущенные бу??вы. Обозначьте окончания разносклоняемых существительных. Составьте и запишите предложения с тремя словосочетаниями по выбору. Изменяется со временем, Росток из семени, люди древнего племени, называть по имени, коснуться темени , языки пламени, Представь на стременах, под бременем лет, идти со знаменем.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
росток из семени изменяется со временем под бременем летЛюдей древнего племени,идущих со знаменем,под бременем лет напугал гигантский язык пламени
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
В Феврале завод выпустил 380 холодильников, в марте - на 20 холодильников больше, чем в феврале, а в апреле - на 50 холодильников меньше, чем в мар...
Математика
Поезд был в пути 3 ч и прошёл 230 км. за первый час он прошёл 60 км, за второй на 20 км больше. какое расстояние поезд прошёл за третий час? сфотка...