Пожалуйста срочно очень срочно надо даю 30 баллов Спишите вставляя пропущенные бу??вы. Обозначьте окончания разносклоняемых существительных. Составьте и запишите предложения с тремя словосочетаниями по выбору. Изменяется со вре...

Русский язык
Пожалуйста срочно очень срочно надо даю 30 баллов Спишите вставляя пропущенные бу??вы. Обозначьте окончания разносклоняемых существительных. Составьте и запишите предложения с тремя словосочетаниями по выбору. Изменяется со временем, Росток из семени, люди древнего племени, называть по имени, коснуться темени , языки пламени, Представь на стременах, под бременем лет, идти со знаменем.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
росток из семени изменяется со временем под бременем летЛюдей древнего племени,идущих со знаменем,под бременем лет напугал гигантский язык пламени

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Прибор для определения сторон горизонта?
Ответить
Математика
В Феврале завод выпустил 380 холодильников, в марте - на 20 холодильников больше, чем в феврале, а в апреле - на 50 холодильников меньше, чем в мар...
Ответить
Математика
Поезд был в пути 3 ч и прошёл 230 км. за первый час он прошёл 60 км, за второй на 20 км больше. какое расстояние поезд прошёл за третий час? сфотка...
Ответить
Английский язык
Сделайте 1.и 2 пожалуйста даю 50 баллов и одно не пишите глупость
Ответить
Литература
Помогите мне написать сочинение про мою кошку которую зовут Маша она рыжего цве??а и сильно меня любит
Ответить