Антонииы к словам желтый белый черный робкий верный смелый мягкий жесткий ленивы?? легкий помагите

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Антонииы к словам желтый белый черный робкий верный смелый мягкий жесткий ленивы?? легкий помагите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Желтый-красный белый-черный черный-белый робкий-решительный верный-предатель смелый-трусливый мягкий-жесткий жесткий-мягкий ленивый-трудолюбивый легкий-тяжелый
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