Решите уравнение (k+5)•7-54=(k+5)•4
Математика
Решите уравнение (k+5)•7-54=(k+5)•4
Ответ(ы):
Гость:
Раскрываем скобки 7k+35-54=4k+20 7k-4k=20-35+54 3k=39 k=13
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