Нужна биография Жаксылыка Ушкемпирова НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ. Желательно с переводом.
Қазақ тiлi
Нужна биография Жаксылыка Ушкемпирова НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ. Желательно с переводом.
Ответ(ы):
Гость:
1951 ж жамбыл облысы тегыстык аулнда дуниеге келды. Мектеп бытыргеннен кейн зоотехникалык мамандгн калап, семейдын мал дарыгерлк институтына окуга туседы. 1974 жылы институтты тамамдап, республикамздн астанасы алматы каласына келды .Мундагы максаты елымзге енбегы синген жаттыктырушы в. а. писаревтын басшылыгымен спорттын курес турымен теренырек айналысу болатын. Бала кезынде казахша куреспен, ал классикалык жаге еркын куреспен айналыса бастаган.
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