- x = 2парышыдыдвтаолыжй
Математика
- x = 2парышыдыдвтаолыжй
Ответ(ы):
Гость:
Не чо не понятно.. -_- Вообще дурак.
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