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Антоним к слову ленивый
Русский язык
Антоним к слову ленивый
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Гость:
Шустрый,работящий,трудолюбивый и активный
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