Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 см.что составляет две третьих длины и четыре пятых высоты.найти площадь поверхности этого параллелепипеда

Математика

Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 см.что составляет две третьих длины и четыре пятых высоты.найти площадь поверхности этого параллелепипеда

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