Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 см.что составляет две третьих длины и четыре пятых высоты.найти площадь поверхности этого параллелепипеда
Математика
Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 см.что составляет две третьих длины и четыре пятых высоты.найти площадь поверхности этого параллелепипеда
Ответ(ы):
Гость:
S=2 * (ab+bc+ac) b = 20 a = 30(т.к. ширина состовляет 2/3) c = 25 (т.к ширина состовляет 4/5) S = 2 ( 30*20 + 20*25 + 30*25 ) =3700
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