Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 см.что составляет две третьих длины и четыре пятых высоты.найти площадь поверхности этого параллелепипеда

Математика
Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 20 см.что составляет две третьих длины и четыре пятых высоты.найти площадь поверхности этого параллелепипеда
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=2 * (ab+bc+ac) b = 20  a = 30(т.к. ширина состовляет 2/3)  c = 25 (т.к ширина состовляет 4/5) S = 2 ( 30*20 + 20*25 + 30*25 ) =3700
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько в 120см квадратных дм квадратных
Ответить
Математика
В 8 корзинах столько же кг слив, сколько кг вишни в 4 корзинах. какова масс вишни в о??ной корзине, если масса слив в одной корзине 6 кг? реши з...
Ответить
Русский язык
Составьте предложение с любым словосочетанием в именительном падеже. Российско?? правительство , домашное животное Огородное растение нужно со...
Ответить
Математика
Округлите число 11,8471338 до сотых
Ответить
Математика
На участке квадратной формы со стороной 120 метров посадили фруктовый сад . Ряды са??енцев состоят от границ участка на 5 метров от друга в рядах т...
Ответить