В 8 корзинах столько же кг слив, сколько кг вишни в 4 корзинах. какова масс вишни в о??ной корзине, если масса слив в одной корзине 6 кг? реши задачу разными способами.

Математика

В 8 корзинах столько же кг слив, сколько кг вишни в 4 корзинах. какова масс вишни в о??ной корзине, если масса слив в одной корзине 6 кг? реши задачу разными способами.

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