В 8 корзинах столько же кг слив, сколько кг вишни в 4 корзинах. какова масс вишни в о??ной корзине, если масса слив в одной корзине 6 кг? реши задачу разными способами.
Математика
В 8 корзинах столько же кг слив, сколько кг вишни в 4 корзинах. какова масс вишни в о??ной корзине, если масса слив в одной корзине 6 кг? реши задачу разными способами.
Ответ(ы):
Гость:
1 способ 1) 8*6=48 кг слив всего 2) 48:4=21 кг вишни в одной корзине 2 способ (8*6):4=21 кг вишни в одной корзине
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составьте предложение с любым словосочетанием в именительном падеже. Российско?? правительство , домашное животное Огородное растение нужно со...
Математика
Математика
На участке квадратной формы со стороной 120 метров посадили фруктовый сад . Ряды са??енцев состоят от границ участка на 5 метров от друга в рядах т...
История
Как и почему произошёл распад Монгольской державы ( используйте для ответа знания о распаде других гигантских империй) ?
Беларуская мова