Составьте предложение с любым словосочетанием в именительном падеже. Российско?? правительство , домашное животное Огородное растение нужно составить два придложение

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Составьте предложение с любым словосочетанием в именительном падеже. Российско?? правительство , домашное животное Огородное растение нужно составить два придложение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть домашнее животное
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