Составьте предложение с любым словосочетанием в именительном падеже. Российско?? правительство , домашное животное Огородное растение нужно составить два придложение

Русский язык

Составьте предложение с любым словосочетанием в именительном падеже. Российско?? правительство , домашное животное Огородное растение нужно составить два придложение

Автор: Гость