На участке квадратной формы со стороной 120 метров посадили фруктовый сад . Ряды са??енцев состоят от границ участка на 5 метров от друга в рядах тоже на 5 метров. Сколько саженцев посадили !!!??? Балов не пожалею 27 !!!
Математика
На участке квадратной формы со стороной 120 метров посадили фруктовый сад . Ряды са??енцев состоят от границ участка на 5 метров от друга в рядах тоже на 5 метров. Сколько саженцев посадили !!!??? Балов не пожалею 27 !!!
Ответ(ы):
Гость:
120/5=24, один ряд отнимаем т.к на 5 метров отстоит от границ,т.е. получается 23 на 23 итог :23*23=529 саженцев
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