На участке квадратной формы со стороной 120 метров посадили фруктовый сад . Ряды са??енцев состоят от границ участка на 5 метров от друга в рядах тоже на 5 метров. Сколько саженцев посадили !!!??? Балов не пожалею 27 !!!

Математика

На участке квадратной формы со стороной 120 метров посадили фруктовый сад . Ряды са??енцев состоят от границ участка на 5 метров от друга в рядах тоже на 5 метров. Сколько саженцев посадили !!!??? Балов не пожалею 27 !!!

Автор: Гость