Сколько в 120см квадратных дм квадратных
Математика
Сколько в 120см квадратных дм квадратных
Ответ(ы):
Гость:
В 120 см в квадрате 1 дм в квадрате и 20 см в квадрате.
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