Расскажите о возможных способах увеличения доходов современного школьника)плз)

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Расскажите о возможных способах увеличения доходов современного школьника)плз)
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Вк, или же никак, работай
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