Апеллировать дайте , простое значение этого слова , желательно с примером

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Апеллировать дайте , простое значение этого слова , желательно с примером
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Апеллировать:Происходит от лат. appellatio - "обращение". Подавать апелляцию. В юридической и экономической практике - обжаловать приговор или постановлени, указывая на его неправомерность, незаконность, несправедливость. . Например:"- А кто там? - мягко спросил он. - Адвокат, надо подписать апелляцию. - Я не буду апеллировать". Стендаль. "Красное и чёрное"; . Теги:обжаловать, юриспруденция
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