Рішіть задачу будь ласка. З Дніпропетровська та Луганська відстань між якими 888км виїхали одночасно назустріч один одному два автобус. Перший рухався зі швидкістю 77км на годину другий -71км на годину. Через скільки годин вони...
Математика
Рішіть задачу будь ласка. З Дніпропетровська та Луганська відстань між якими 888км виїхали одночасно назустріч один одному два автобус. Перший рухався зі швидкістю 77км на годину другий -71км на годину. Через скільки годин вони зустрінуться
Ответ(ы):
Гость:
1) 77 + 71 = 148 (км/ч) - скорость сближения 2) 888 : 148 = 6 (ч) - через 6 часов автобусы встретятся. Ответ: через 6 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Стену длиной 6 м и высотой 3 хотят выложить кафелем. Одна кафельная плита имеет фор??у квадрата со стороной 15 см, а в одном адо приобрести для зап...
Английский язык