Рішіть задачу будь ласка. З Дніпропетровська та Луганська відстань між якими 888км виїхали одночасно назустріч один одному два автобус. Перший рухався зі швидкістю 77км на годину другий -71км на годину. Через скільки годин вони...

Математика

Рішіть задачу будь ласка. З Дніпропетровська та Луганська відстань між якими 888км виїхали одночасно назустріч один одному два автобус. Перший рухався зі швидкістю 77км на годину другий -71км на годину. Через скільки годин вони зустрінуться

Автор: Гость