Рішіть задачу будь ласка. З Дніпропетровська та Луганська відстань між якими 888км виїхали одночасно назустріч один одному два автобус. Перший рухався зі швидкістю 77км на годину другий -71км на годину. Через скільки годин вони...

Математика
Рішіть задачу будь ласка. З Дніпропетровська та Луганська відстань між якими 888км виїхали одночасно назустріч один одному два автобус. Перший рухався зі швидкістю 77км на годину другий -71км на годину. Через скільки годин вони зустрінуться
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 77 + 71 = 148 (км/ч) - скорость сближения 2) 888 : 148 = 6 (ч) - через 6 часов автобусы встретятся. Ответ: через 6 часов.
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