Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу 4
Математика
Здравствуйте помогите пожалуйста решить задачу 4
Ответ(ы):
Гость:
Объем бассейна равен: 2м * 2м * 2м = 8 м³ Площадь дна: 2м * 2м = 4 м² Площадь всех боковых стенок (без учета площади дна и верха): 4 * 2м * 2м = 16 м²
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