"Ақылдымен" және "оқығанға" деген сөздерге сөйлем
Қазақ тiлi
"Ақылдымен" және "оқығанға" деген сөздерге сөйлем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ақылдымен ақылды боласың 2)Оқығанға барлығы оңай
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Каждый мальчик на утреннике в детском саду подарил по шоколадке ровно трём девочкам. каждая девочка получила по 4 шоколадки. сколько мальчиков в гр...
Английский язык
Переведите на английский язык. 1)Когда Елена путешествовала по Европе, она узнала, что известная русская поп-звезда Валерия даёт концерт в Лондон...
Математика
Русский язык
Объясните написание слов какое-то, беспокойство, поднялась, тревога, раздались, посмотрел, одеялом, смятении.