Аргументы из войны и мира на тему становление личности в семье

Литература
Аргументы из войны и мира на тему становление личности в семье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В семье Ростовых всё строилось на искренности и доброте, поэтому и дети — Наташа. Николай и Петя — стали по- настоящему хорошими людьми, а в семье Курагиных, где карьера и деньги решали всё, и Элен, и Анатоль — безнравственные эгоисты.
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