Аргументы из войны и мира на тему становление личности в семье

Гость: Гость:

В семье Ростовых всё строилось на искренности и доброте, поэтому и дети — Наташа. Николай и Петя — стали по- настоящему хорошими людьми, а в семье Курагиных, где карьера и деньги решали всё, и Элен, и Анатоль — безнравственные эгоисты.