Окраску подводной части судна при помощи краско- распылителя водолаз производит ??од водой. Определите, под каким давлением должна подаваться краска в распыли- тель, если работа производится на глубине 2,5 м.

Физика

Окраску подводной части судна при помощи краско- распылителя водолаз производит ??од водой. Определите, под каким давлением должна подаваться краска в распыли- тель, если работа производится на глубине 2,5 м.

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