Окраску подводной части судна при помощи краско- распылителя водолаз производит ??од водой. Определите, под каким давлением должна подаваться краска в распыли- тель, если работа производится на глубине 2,5 м.
Физика
Окраску подводной части судна при помощи краско- распылителя водолаз производит ??од водой. Определите, под каким давлением должна подаваться краска в распыли- тель, если работа производится на глубине 2,5 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H=2,5 м P- ? Pж=p*g*h=1000*10*2,5=25000 Па Po=100 000 Па P=Po+Pж=125 000 Па - ответ
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