АРТИСТОВ состав с этим словом другое предложение,где оно будет являться главным челом. форму слова можно изменять.

Русский язык
АРТИСТОВ состав с этим словом другое предложение,где оно будет являться главным челом. форму слова можно изменять.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложна...............................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начертите отрезок AB длиной 6 см.Начертите окружность с центром в точке А и радиусо?? 4 см и окружность с центром в точке В и радиусом 3 см.Обознач...
Ответить
Геометрия
Помогите плизз хотябы не всё можно без чертежа
Ответить
Русский язык
Al+I2 срооочно рішіть по бирику
Ответить
Алгебра
|2-3x|=1 решить уравнение
Ответить
История
Какую роль сыграла Россия в заграничных походах против наполеона
Ответить